Известная украинская певица Настя Каменских, которая совсем недавно сыграла свадьбу с популярным продюсером Алексеем Потапенко, показала милое семейное фото, на котором знаменитости лежат в кровати.

"Когда ОН на меня так смотрит, я готова бежать за ним на край света, осуществить его любую мечту и нежно-нежно обнять", - подписала фото Каменских.

В ответ на публикацию Насти Потап запостил в свой аккаунт подобное фото, и подписал его так: "Когда ОНА на меня так смотрит, я готов отдать все на свете, достать до любой звезды, переплыть самый темный и глубокий океан".

Комментарии под фото были самыми разнообразными:

"Если честно,то взгляд странноватый. Но вы супер", "Аж моложе стал выглядеть", "Очень трогательно", "Боже, как это милоооо. Вы такие котикииии",

"Интуиция подсказывает что это фальш", "Самая красивая пара! Счастья вам".

Раньше сообщалось о том, что Каменских взорвала сеть соблазнительным фото. А также Настя Каменских раскрыла секрет счастливой семейной жизни.