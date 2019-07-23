Зеленский переговорил с президентом Литвы: что обсуждали

Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом лидер Литвы написал в Twitter.

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Гитанас Науседа сообщил, что поздравил Зеленского с победой на выборах, пожелав "сил для ответственной работы на благо своего народа и страны".

"Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав семи райадминистраций.