Зеленский переговорил с президентом Литвы: что обсуждали [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой. Об этом лидер Литвы написал в Twitter.
Гитанас Науседа сообщил, что поздравил Зеленского с победой на выборах, пожелав "сил для ответственной работы на благо своего народа и страны".
"Мы обсудили двусторонние отношения, региональную безопасность и успешное литовско-украинское сотрудничество в ЕС и НАТО", - написал Науседа.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав семи райадминистраций.
по теме
Когда назначат нового генпрокурора: Зеленский дал ответ
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте
Зеленский подписал указ о дорожных работах
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог,
Внеочередное заседание парламента: Парубий обвинил Зеленского в создании "шоу"
Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента предвыборным "шоу"
Незаконное обогащение: Зеленский предложил новый закон
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников
У Зеленского заявили о сокращение министерств и ведомств
В среду, 17 июля, во время брифинга в Офисе президента сделали заявление