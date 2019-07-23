С 23 июля исполнять обязанности главы Государственной фискальной службы будет директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ДФС Денис Гутенко.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял 17 июля. Его опубликовано на сайте правительства.

"Положить временно с 23 июля 2019 выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в документе.

Раньше сообщалось о том, что Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию по Украине. А также президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой.