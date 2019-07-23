В Украине назначили и.о главы фискальной службы: кто им стал [ Редактировать ]
С 23 июля исполнять обязанности главы Государственной фискальной службы будет директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ДФС Денис Гутенко.
Соответствующее распоряжение Кабмин принял 17 июля. Его опубликовано на сайте правительства.
"Положить временно с 23 июля 2019 выполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины на директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками Государственной фискальной службы Украины Гутенко Дениса Викторовича", - говорится в документе.
Раньше сообщалось о том, что Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию по Украине. А также президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой.
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