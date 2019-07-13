Совет ООН по правам человека одобрил резолюцию по Украине [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июля, Совет ООН по правам человека принял резолюцию "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека". Об этом сообщает постоянное представительство Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
"Совет ООН по правам человека принял резолюцию "Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека", которая продолжится на следующие 2 года Интерактивные диалоги по Украине, с ударением на ситуации с правами человека на временно оккупированных территориях, и предоставление ей технической помощи" , - говорится в сообщении постоянного представительства в Twitter.
Отмечается, что резолюция поддержали 20 стран. Против проголосовало 5 государств - Китай, Куба, Камерун, Эритрея и Филиппины.
Ранее сообщалось, что в Евросоюзе назначили нового посла в Украине.
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