На любой случай: какой вы напиток по знаку зодиака [ Редактировать ]
Астрологи утверждают, что вкус нельзя навязывать, однако, прислушаться к советам можно, а иногда даже - нужно. Для каждого знака зодиака есть напиток, который будет на любой случай.
Овен - газировка. Пузырьки в стакане так же бурлят, как и жизнь. Овну нужны яркие эмоции и приключения, иначе он уйдет в себя.
Телец - чай. Вы спокойны и терпеливы. Телец ценит семейный уют. Именно за чашечкой чая он любит проводить время в кругу семьи.
Близнецы - квас. Близнецы очень любят проводить время с друзьями, попивая этот холодный напиток.
Рак - кофе. Вы такой же спокойный и терпеливый, как этот напиток. Вероятнее всего, вы очень цените уют.
Лев - шампанское. Ваши эмоции бурлят каждый раз, когда вы попадаете в веселую компанию, с легкостью становясь ее душой.
Дева - апельсиновый сок. Этот напиток ассоциируется с энергией, которая так присуща представителям этого знака.
Весы - мартини. Общение для вас также важно, как и напиток. Будь это в элитном ресторане или пляжном баре.
Скорпион - морс. Представители этого знака - генераторы невероятных идей, которые с легкостью заражают окружающих отличным настроением.
Стрелец - ром с колой. За стаканом этого напитка вы взвешиваете все "за" и "против".
Козерог - вино. Именно этот напиток способен подарить вам ощущение расслабленности и удовольствия.
Водолей - виски. Они предпочитают алкоголь экстра-класса, что говорит об их хорошем вкусе.
Рыбы - вода. Представители этого знака во всем любят порядок, ведь только так они могут почувствовать гармонию.
Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака манипулируют в отношениях.
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