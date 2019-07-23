Астрологи утверждают, что вкус нельзя навязывать, однако, прислушаться к советам можно, а иногда даже - нужно. Для каждого знака зодиака есть напиток, который будет на любой случай.

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Овен - газировка. Пузырьки в стакане так же бурлят, как и жизнь. Овну нужны яркие эмоции и приключения, иначе он уйдет в себя.

Телец - чай. Вы спокойны и терпеливы. Телец ценит семейный уют. Именно за чашечкой чая он любит проводить время в кругу семьи.

Близнецы - квас. Близнецы очень любят проводить время с друзьями, попивая этот холодный напиток.

Рак - кофе. Вы такой же спокойный и терпеливый, как этот напиток. Вероятнее всего, вы очень цените уют.

Лев - шампанское. Ваши эмоции бурлят каждый раз, когда вы попадаете в веселую компанию, с легкостью становясь ее душой.

Дева - апельсиновый сок. Этот напиток ассоциируется с энергией, которая так присуща представителям этого знака.

Весы - мартини. Общение для вас также важно, как и напиток. Будь это в элитном ресторане или пляжном баре.

Скорпион - морс. Представители этого знака - генераторы невероятных идей, которые с легкостью заражают окружающих отличным настроением.

Стрелец - ром с колой. За стаканом этого напитка вы взвешиваете все "за" и "против".

Козерог - вино. Именно этот напиток способен подарить вам ощущение расслабленности и удовольствия.

Водолей - виски. Они предпочитают алкоголь экстра-класса, что говорит об их хорошем вкусе.

Рыбы - вода. Представители этого знака во всем любят порядок, ведь только так они могут почувствовать гармонию.

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