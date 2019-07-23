Иногда не каждый может понять, что ими серьезно манипулируют. Это может сказаться на карьере или общении с близкими. Людей-манипуляторов порой называют токсичными.

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Они могут пагубно повлиять на все, что вас окружает. "Он просто умел в этом виртуозно убеждать", - говорят люди, которые заметили что-то неладное. Астрологи назвали три знака зодиака, которые манипулируют в отношениях.

Овен

Большинство Овнов очень тщательно придумывают план манипуляции второй половинкой. Они будут говорить вам "да" только для того, чтобы потом изъять из этого пользу. Если ваша возлюбленная сказала, что в сегодня ужин за вами - не стоит игнорировать, иначе придется искать ресторан с круглосуточной доставкой.

Близнецы

Близнецы виртуозно действуют по системе "кнутом и пряником". Вы можете просто не заметить, как скатитесь под каблук любимой. "Кто посуду не помыл? Ай, ай, ай! Зато со стола убрал, молодец!". Не стоит привыкать к этому. Есть вероятность, что вашей второй половинке вскоре надоест делать "комплименты" и они найдут себе кого-то более покладистого.

Стрелец

Стрельцы самыми изощренными методами будут пытаться доказать вам, что не любят манипуляции. Как только будет малейший намек от вас - они пригрозят расставанием. Однако, это лишь очередная манипуляция. Как только вы откажите в самой маленькой просьбе, они тут же напомнят вам все хорошее, что было сделано для вас.

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