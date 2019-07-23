Досі не порахували бюлетені з дільниць у 49-му виборчому окрузі на Донеччині. Причини зволікань з'ясовували наші кореспонденти.

Уже другу добу тут, у Дружківці, окружна виборча комісія не може порахувати бюлетені. Разів десять члени комісії призначали загальний перерахунок голосів із 25 дільниць. До того ж кілька разів комісія видаляла журналістів із зали. А сьогодні комісія ухвалила рішення перейти з великої актової зали, де працювала дотепер, - - в тісну комірчину.

"Комисия приняла решение о том, чтобы переехать из большого актового зала в маленькое комнатку и именно в ней проводить пересчет 23 избирательных комиссий. По моему мнению, это делается чтобы пресса и наблюдатели не могли присутствовать и нормально документировать процес пересчета 23 участков", - говорить Олександр Мадленко, громадський активіст.

Коли ж активісти та спостерігачі викликали поліцію - члени комісії оголосили безстрокову перерву і розійшлися. В "Опозиційній платформі - За життя", а кандидат саме від цієї полісили, з відривом у три з половиною тисячі голосів, попередньо переміг в окрузі, шоковані. Адже ще напередодні опоненти вітали чинного міського голову - Валерія Гнатенка з перемогою, а сьогодні розпочалися чергові спроби фальсифікації виборів.

"Ми сейчасас обратились во все органы, полиции прокуратуры, мы видим явные нарушения, когда прерывается процесс голосования, а один из основных принципов это беспрерывность процесса подсчета голосов, вот видим на сегодня на 49 учатке, это было одно из основных требований, думаю что это подыгрывание одному из кандидатов, который сегодня явно не проходит, поэтому выяснить у комиссии было бы хорошо, но их на рабочем месте сегодня не оказалось в это время", - говорить Валерій Гнатенко, міський голова Дружківки

В політсилі заявили, вже звернулись до правоохоронних органів. Адже члени ОВК порушили закон. І це ставить під загрозу встановлення результатів голосування по всьому округу.

"Мы сегодня понимаем, что делается попытка вообще сорвать подведение результатов голосования на этом округе, сегодня блокируется работа ОВК, работа в отдельных участковых комисиях, практически саботируется подведение итогов. Я хочу сегодня обратиться к представителям УВК и ОВК в 49 округе, не шутите с огнем и не играйте с огнем, вы видите, Колесников признал свое поражение, у нас к нему вопрос быть не может, значит отвечать будете вы, никакая крыша, никакие обещания вам не помогут", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"