Не обійшлося без скандалу і на іншому - 207- му окрузі на Чернігівщині. Там вже другу добу поспіль члени комісії не можуть здати протоколи до ЦВК.

У чому причина? І коли результати виборів все ж будуть оприлюднені офіційно? про це далі.

Чернігівська область, Корюківка. Боротьба за мандат у найбільшому в Україні 207-му окрузі стає чи не найзапеклішою. Розрив між головними претендентами на перемогу менший як 7 відсотків. Лідирує Ігор Рибаков. На 2-му місці його головний конкурент Максим Зуєв.

Члени дільничних виборчих комісій кажуть - не можуть здати протоколи вже 2 добу. Приймання документів затягують. Через це ЦВК не може опублікувати остаточні результати виборів у цьому окрузі.

"Із 251 залишилося 10 дільниць.Протоколів опрацьовано, по скільки по два протоколи здається, часу набагато більше, протоколи опрацьовуються, тому шо їх два", - говорить Ганна Олексіївна, шолова ОВК.

"Цілий день. Он вода скоро закінчиться. Безперервно має йти засідання", - говорить Галина Василівна, голава ДВК

Активісти ж оточили будівлю - кажуть, нікуди не підуть доки не завершиться підрахунок голосів. Люди вимагають перерахунку бюлетенів на проблемних дільницях. І підозрюють - все це робиться навмисно, аби завадити ЦВК оголосити справжнього переможця виборів.

"Ця затримка обумовлена постійними замінами серед членів комісії. Оці затримки, заміни членів комісій - все це робиться з приводу дій одного кандидата, який зацікавлений в тому, щоб, або не виявилися фальсифікації, або для того щоб може якісь зробити фальсифікаій", - говорить Андрій, активіст.

Не на камеру спостерігачі кажуть - протоколи переписують в інтересах кандидата від провладної партії. Обіцяють цьому завадити. А під окружною виборчою комісією чергують поліція та нацгвардійці. Вони забезпечуватимуть порядок - доки остаточні результати не оголосять.