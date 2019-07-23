Скандал на 207-му окрузі на Чернігівщині: члени комісії не можуть здати протоколи до ЦВК вже другу добу [ Редактировать ]
Не обійшлося без скандалу і на іншому - 207- му окрузі на Чернігівщині. Там вже другу добу поспіль члени комісії не можуть здати протоколи до ЦВК.
У чому причина? І коли результати виборів все ж будуть оприлюднені офіційно? про це далі.
Чернігівська область, Корюківка. Боротьба за мандат у найбільшому в Україні 207-му окрузі стає чи не найзапеклішою. Розрив між головними претендентами на перемогу менший як 7 відсотків. Лідирує Ігор Рибаков. На 2-му місці його головний конкурент Максим Зуєв.
Члени дільничних виборчих комісій кажуть - не можуть здати протоколи вже 2 добу. Приймання документів затягують. Через це ЦВК не може опублікувати остаточні результати виборів у цьому окрузі.
"Із 251 залишилося 10 дільниць.Протоколів опрацьовано, по скільки по два протоколи здається, часу набагато більше, протоколи опрацьовуються, тому шо їх два", - говорить Ганна Олексіївна, шолова ОВК.
"Цілий день. Он вода скоро закінчиться. Безперервно має йти засідання", - говорить Галина Василівна, голава ДВК
Активісти ж оточили будівлю - кажуть, нікуди не підуть доки не завершиться підрахунок голосів. Люди вимагають перерахунку бюлетенів на проблемних дільницях. І підозрюють - все це робиться навмисно, аби завадити ЦВК оголосити справжнього переможця виборів.
"Ця затримка обумовлена постійними замінами серед членів комісії. Оці затримки, заміни членів комісій - все це робиться з приводу дій одного кандидата, який зацікавлений в тому, щоб, або не виявилися фальсифікації, або для того щоб може якісь зробити фальсифікаій", - говорить Андрій, активіст.
Не на камеру спостерігачі кажуть - протоколи переписують в інтересах кандидата від провладної партії. Обіцяють цьому завадити. А під окружною виборчою комісією чергують поліція та нацгвардійці. Вони забезпечуватимуть порядок - доки остаточні результати не оголосять.
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