В Днепре произошло жуткое ДТП с трамваем [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, в Днепре на улице Ударников произошло ДТП. Известно, что трамвай сошел с рельсов и ударился в опору контактной сети, передает "Информатор".
По предварительной информации, трамвай двигался в сторону проспекта Свободы. Вагон "понесло" прямиком в опору контактной сети электротранспорта, после чего он окончательно остановился.
Удар был достаточно сильный, вследстве чего кондуктор трамвая не смогла устоять на ногах и упала на спину. С места аварии ее забрала скорая помощь - женщина жаловалась на боли в спине, поэтому медики решили госпитализировать ее на обследование. Пассажиры, в свою очередь, остались целыми и невредимыми. Предварительно, причиной аварии стал кусок щебня, который попал под колесо.
Ранее сообщалось, что под Винницей произошло смертельное ДТП, а также в серьезной аварии столкнулись четыре авто.
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