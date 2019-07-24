В народе существует огромное разнообразие примет о теле человека. Одна из них - к чему чешутся пальцы. Толкование приметы зависит от того, какой палец и на какой руке у вас зудит. Об этом пишет дает grimuar.

На правой руке

Большой палец - чешется эта часть тела только к удаче и везению. Нельзя точно сказать, в какой сфере жизни именно повезет человеку, но велика вероятность того, что неважно, за что он возьмется в этот день - все будет даваться легко.

Указательный - зуд в указательном пальце говорит о продвижении на службе. Для тех, у кого есть постоянная работа, есть шанс получить лучшую должность. Школьники и студенты смогут похвастаться успехами в учебе.

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Средний - те, у кого часто чешется средний палец, наверняка состоятельные люди, так как примета уверяет, что это свидетельствует о получении немалой прибыли.

Безымянный - возможно, вскоре вам удастся избавиться от навязчивого внимания человека, который вам безразличен или неприятен. Вероятно также получение материальных благ.

Мизинец - зуд в этом пальце не предвещает ничего хорошего. Наши предки верили, что человека могут постигнуть неудачи. Для того, чтобы нейтрализовать негативное действие приметы, необходимо надеть на мизинец золотое кольцо и не снимать его до тех пор, пока палец не перестанет чесаться.

На левой руке

Большой - к получению материального вознаграждения. Вероятны не только такие поступления, как повышения зарплаты или премия. Возможен и подарок. Для девушки эта примета иногда обещает получение особенного подарка - обручального кольца.

Указательный - успех в деле, о котором вы часто думаете, зависит исключительно от вас. Ожидаются и взлеты, и падения. Имейте в виду, чужая зависть может испортить планы.

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Средний - зуд в этом месте предвещает получение солидной прибыли. Вероятно и повышение в должности.

Безымянный - ожидайте расходов. Но не спешите расстраиваться, возможно, это будут приятные затраты. Вполне вероятно путешествие, например. Иногда зуд в безымянном пальце предвещает подарок в виде обручального кольца. Одиноким людям он обещает приятное знакомство с представителем противоположного пола.

Мизинец - если он чешется, можете готовиться к неудачам. В ближайшее время лучше отложить те дела, которые могут подождать несколько дней. Не рискуйте попусту.

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