В народе существует огромное разнообразие примет о голове человека. Одна из самых популярных среди них - к чему чешется голова. Толкование приметы дает mistic-world.ru.

Вообще, если у человека начала чесаться голова, - это сулит ссору, ругань. Причем считается, что масштаб раздора напрямую зависит от интенсивности зуда.

Но трактовка данной народной приметы варьируется еще в зависимости от того, какая именно часть головы зачесалась:

Если чешутся уши , стоит ждать новостей, сплетен. Зудит правое ухо, значит, человека осуждает за спиной кто-то из близких, левое - чужие люди. Чешущиеся кончики ушей - предвестники финансовых убытков, потерь. Также считается, что по кончику уха можно предугадать предстоящую погоду, если зачесался левый, то это предвещает обильные осадки, дожди, снег. Правый же, напротив, - к засухе, ясному дню.

, стоит ждать новостей, сплетен. Зудит правое ухо, значит, человека осуждает за спиной кто-то из близких, левое - чужие люди. Чешущиеся кончики ушей - предвестники финансовых убытков, потерь. Также считается, что по кончику уха можно предугадать предстоящую погоду, если зачесался левый, то это предвещает обильные осадки, дожди, снег. Правый же, напротив, - к засухе, ясному дню. Если чешутся мочки ушей - быть серьезному разговору. Правая - к назревающему конфликту, левая - к его разрешению.

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Висок чешется к советам. Если левый, то вам его дадут, правый - ждут совета от вас.

чешется к советам. Если левый, то вам его дадут, правый - ждут совета от вас. Зуд головы в области затылка предвещает сложные и долгие раздумья, сомненья.

предвещает сложные и долгие раздумья, сомненья. Темечко может чесаться перед важной беседой, разговором.

может чесаться перед важной беседой, разговором. Чешущийся ло б, согласно народным приметам, предупреждает о предстоящем принятии важного решения.

б, согласно народным приметам, предупреждает о предстоящем принятии важного решения. Если вдруг зачесалась бровь , стоит ждать спонтанного гостя.

, стоит ждать спонтанного гостя. Чешется левый глаз - быть слезам, правый - к радости.

- быть слезам, правый - к радости. Чешущийся нос считается предвестником радостных известий. Кончик носа - к праздничному застолью.

считается предвестником радостных известий. Кончик носа - к праздничному застолью. Зудящие щеки - признак предстоящих слез. Если чешется правая, будут слезы радости, левая - от горя. Приметы о горящих щеках тут. Тем, у кого зачесался рот, стоит ждать поцелуев.

- признак предстоящих слез. Если чешется правая, будут слезы радости, левая - от горя. Приметы о горящих щеках тут. Тем, у кого зачесался рот, стоит ждать поцелуев. Нижняя губа - к поцелую с женщиной, верхняя - с мужчиной.

- к поцелую с женщиной, верхняя - с мужчиной. Голова, чешущаяся в области подбородка, предвещает новые знакомства. Если зачесалась шея, то, по народной примете, - это верный признак предстоящего веселья, удовольствия.

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