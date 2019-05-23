К чему чешется голова: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В народе существует огромное разнообразие примет о голове человека. Одна из самых популярных среди них - к чему чешется голова. Толкование приметы дает mistic-world.ru.
Вообще, если у человека начала чесаться голова, - это сулит ссору, ругань. Причем считается, что масштаб раздора напрямую зависит от интенсивности зуда.
Но трактовка данной народной приметы варьируется еще в зависимости от того, какая именно часть головы зачесалась:
- Если чешутся уши, стоит ждать новостей, сплетен. Зудит правое ухо, значит, человека осуждает за спиной кто-то из близких, левое - чужие люди. Чешущиеся кончики ушей - предвестники финансовых убытков, потерь. Также считается, что по кончику уха можно предугадать предстоящую погоду, если зачесался левый, то это предвещает обильные осадки, дожди, снег. Правый же, напротив, - к засухе, ясному дню.
- Если чешутся мочки ушей - быть серьезному разговору. Правая - к назревающему конфликту, левая - к его разрешению.
- Висок чешется к советам. Если левый, то вам его дадут, правый - ждут совета от вас.
- Зуд головы в области затылка предвещает сложные и долгие раздумья, сомненья.
- Темечко может чесаться перед важной беседой, разговором.
- Чешущийся лоб, согласно народным приметам, предупреждает о предстоящем принятии важного решения.
- Если вдруг зачесалась бровь, стоит ждать спонтанного гостя.
- Чешется левый глаз - быть слезам, правый - к радости.
- Чешущийся нос считается предвестником радостных известий. Кончик носа - к праздничному застолью.
- Зудящие щеки - признак предстоящих слез. Если чешется правая, будут слезы радости, левая - от горя. Приметы о горящих щеках тут. Тем, у кого зачесался рот, стоит ждать поцелуев.
- Нижняя губа - к поцелую с женщиной, верхняя - с мужчиной.
- Голова, чешущаяся в области подбородка, предвещает новые знакомства. Если зачесалась шея, то, по народной примете, - это верный признак предстоящего веселья, удовольствия.
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