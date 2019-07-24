У Зеленского просят уволить Кличко - СМИ [ Редактировать ]
В среду, 24 июля, Офис президента обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По его словам, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.
"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГАА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", - сказал собеседник издания.
В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.
В сети также появилось фото письма.
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