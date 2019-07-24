В среду, 24 июля, Офис президента обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По его словам, обращение связано с тем, что главы местных администраций должны сложить полномочия перед новоизбранным президентом.

"Кабмин внес представление на всех губернаторов, а на главу КГАА нет. Теперь им отправили соответствующее обращение. Но глава КГГА может быть и переназначен", - сказал собеседник издания.

В свою очередь, пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук подтвердил получение такого письма от Офиса президента. Он также сказал, что он будет обрабатываться в установленном законом порядке.

В сети также появилось фото письма.

Фото: facebook.com/orest.sokhar

Ранее Кличко рассказал о разговоре с Зеленским.