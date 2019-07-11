Кличко рассказал о разговоре с Зеленским (видео) [ Редактировать ]
Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Видео с соответствующим заявлением обнародовано на странице мэра в Facebook.
"У меня вчера вечером состоялся разговор с президентом Владимиром Зеленским. Разговор прошел спокойно. Он подтвердил, что действительно есть такие планы о назначении председателя КГГА. Я еще раз отметил, что разделение полномочий разрушает самоуправление. В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними", - сказал он.
Кличко добавил, что о своем окончательном решение Зеленский сообщит ему лично.
Раньше сообщалось о том, что президент Владимир Зеленский предложил провести мониторинг выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, чтобы вывести сотрудничество нашей страны и ЕС на новый уровень. А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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