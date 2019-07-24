"Богемна рапсодія" побила рекорд Youtube [ Редактировать ]
Кліп Queen побив рекорд на Youtube. Композиція "Богемна рапсодія" набрала. Понад мільярд переглядів на офіційному каналі гурту. Музиканти назвали це тріумфом ролика, записаного ще у 90-х.
Вони подякували усім прихильникам і повідомили, щоб відсвяткувати подію, вирішили записати три нові кліпи та запропонували всім охочим узяти участь у зніманні.
по теме
Кліп гурту Queen побив рекорд на YouTube
Кліп гурту Queen побив рекорд на YouTube. Композиція "Богемська рапсодія" набрала понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи
Скончался легендарный музыкант
Умер певец, автор песен и основатель известной группы
У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят
До участі допустили змагальників у віці від шести місяців, які ще не вміють ходити
Українець Артур Артманов посів третє місце у щорічному запливі через Босфор
Подолати 6,5 кілометрів протоки, що роз'єднує Європу та Азію, зголосилися майже 2,5 тисячі відчайдухів із 59 країн світу
Активність виборців в Україні встановила новий анти-рекорд
Згідно з даними ЦВК, на дільниці прийшли 49,84 % українців - це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні