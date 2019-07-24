Музиканти назвали це тріумфом ролика, записаного ще у 90-х

Кліп Queen побив рекорд на Youtube. Композиція "Богемна рапсодія" набрала. Понад мільярд переглядів на офіційному каналі гурту. Музиканти назвали це тріумфом ролика, записаного ще у 90-х.

Вони подякували усім прихильникам і повідомили, щоб відсвяткувати подію, вирішили записати три нові кліпи та запропонували всім охочим узяти участь у зніманні.