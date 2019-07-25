Европейский союз требует от России немедленно освободить незаконно осужденного украинца Павла Гриба, приговор которому подтвердил во вторник Верховный суд России.

"23 июля Верховный суд России поддержал решение российского суда о тюремном заключении на 6 лет Павла Гриба, 21-летнего гражданина Украины - инвалида, который был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года. С тех пор он незаконно находился в России без каких-либо обоснованных обвинений. Европейский Союз продолжает ожидать, что Павел Гриб будет немедленно освобожден", - говорится в заявлении официального представителя главы европейской дипломатии Могерини Маи Косиянчич..

В документе также подчеркивается, что Павел Гриб страдает серьезными заболеваниями, которые представляют угрозу для его жизни, поэтому в Евросоюзе ожидают, что политзаключенный немедленно получит должное специализированное медицинское обслуживание.

Кроме того Евросоюз требует немедленного освобождения всех незаконно задержанных граждан Украины на Крымском полуострове и в России, включая 24 моряков, захваченных Россией 25 ноября.

"Международным наблюдателям по правам человека должен быть предоставлен полный, свободный и беспрепятственный доступ на Крымский полуостров", - также говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор.