Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.

Dakh Daughters

Семь актрис взяли в руки музыкальные инструменты для того, чтобы создать жизнеутверждающее представление о любви, свободе и красоте. Dakh Daughters является одним из самых необычных и захватывающих актов в Украине.

Когда: 26 июля, с 20:00

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров

Сколько стоит: от 500 гривен

Велопарад девушек

В очередной раз проедемся по центру города безопасно, удобно и элегантно. Участие бесплатное, берите подругу и приходите.

Когда: 27 июля, 16:00

Где: Национальная опера Украины, улица Владимирская, 50

Участие бесплатное.

Postman

Postman (настоящее имя Kostiantyn Pochtar, вокалист киевской рок-группы 5 Vymir) - украинский музыкант, мультиинструменталист, композитор и автор текстов. Автор и исполнитель песни "Киевские улицы".

Когда: 27 июля, 20:00

Где: Южный Берег Киева, Труханов остров

Сколько стоит: от 150 гривен

Фестиваль мороженого в Мануфактуре

Это просто феерическое событие, которое заставит покинуть все дела и отправиться за гастрономическим удовольствием и положительными впечатлениями.

Развлекательная программа для взрослых и детей с 12:00 до 18:00 от театральной студии ASSOL - аниматоры, конкурсы, творческие мастер-классы и блеск - тату.

Когда: 27-28 июля, 12:00

Где: Мануфактура Outlet Village, Обуховское шоссе, 2

Вход свободный

Гриль маркет

Летний гастромаркет с дымком. Вас ждут любимые производители мяса, рыбы, овощей и сладостей. И, что бы вы ни купили, вы сможете приготовить это сразу - на большом гриле на террасе.

Когда: 27-28 июля, с 10:00 до 20:00

Где: Все.Свои, улица Десятинная, 12

Вход свободный

Встреча блогеров и журналистов

В программе: нетворкинг между участниками и обсуждение тем сферы блогинга и журналистики. Кроме этого это отличная возможность завести новые знакомства.

Когда: 30 июля, 19:00канва

Где: КИСПП, бульвар Леси Украинки, 34

Сколько стоит: 60 гривен

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