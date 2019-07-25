Выходные в Киеве: куда пойти 27-28 июля (афиша) [ Редактировать ]
Выходные уже совсем близко. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве в эти выходные.
Dakh Daughters
Семь актрис взяли в руки музыкальные инструменты для того, чтобы создать жизнеутверждающее представление о любви, свободе и красоте. Dakh Daughters является одним из самых необычных и захватывающих актов в Украине.
- Когда: 26 июля, с 20:00
- Где: Южный Берег Киева, Труханов остров
- Сколько стоит: от 500 гривен
Велопарад девушек
В очередной раз проедемся по центру города безопасно, удобно и элегантно. Участие бесплатное, берите подругу и приходите.
- Когда: 27 июля, 16:00
- Где: Национальная опера Украины, улица Владимирская, 50
- Участие бесплатное.
Postman
Postman (настоящее имя Kostiantyn Pochtar, вокалист киевской рок-группы 5 Vymir) - украинский музыкант, мультиинструменталист, композитор и автор текстов. Автор и исполнитель песни "Киевские улицы".
- Когда: 27 июля, 20:00
- Где: Южный Берег Киева, Труханов остров
- Сколько стоит: от 150 гривен
Фестиваль мороженого в Мануфактуре
Это просто феерическое событие, которое заставит покинуть все дела и отправиться за гастрономическим удовольствием и положительными впечатлениями.
Развлекательная программа для взрослых и детей с 12:00 до 18:00 от театральной студии ASSOL - аниматоры, конкурсы, творческие мастер-классы и блеск - тату.
- Когда: 27-28 июля, 12:00
- Где: Мануфактура Outlet Village, Обуховское шоссе, 2
- Вход свободный
Гриль маркет
Летний гастромаркет с дымком. Вас ждут любимые производители мяса, рыбы, овощей и сладостей. И, что бы вы ни купили, вы сможете приготовить это сразу - на большом гриле на террасе.
- Когда: 27-28 июля, с 10:00 до 20:00
- Где: Все.Свои, улица Десятинная, 12
- Вход свободный
Встреча блогеров и журналистов
В программе: нетворкинг между участниками и обсуждение тем сферы блогинга и журналистики. Кроме этого это отличная возможность завести новые знакомства.
- Когда: 30 июля, 19:00канва
- Где: КИСПП, бульвар Леси Украинки, 34
- Сколько стоит: 60 гривен
Также мы писали о том, что синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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