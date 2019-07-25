Facebook начала массово удалять аккаунты. Об этом заявил директор Facebook по политике кибербезопасности Натаниэль Глетчер.

Читайте также DOOGEE создала противоударный смартфон-трансформер S90Pro

Соцсеть удалила 294 персональных аккаунтов и 1 509 страниц, зарегистрированных из Украины, России, Таиланда и Гондураса.

По его словам, удаление страниц произошло в рамках противодействия "координированному неаутентичному поведению". Флетчер заявил, что компания не хочет, чтобы ее сервисы использовались для манипулирования людьми.

"В каждом из этих случаев люди, которые стояли за этой активностью (учетных записей и страниц) координировались между собой и использовали аккаунты, чтобы создать ложное представление о себе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Facebook и Instagram произошел сбой.