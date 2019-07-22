Компания DOOGEE объявила о начале продаж улучшенной версии первого в мире защищенного модульного смартфона - S90Pro, а также одного из самых доступных по цене "внедорожников" с NFC - DOOGEE S40.

S90Pro работает на Android 9.0 Pie "из коробки", получил более мощный процессор Helio P70, и быструю зарядку на 24Вт.

Кроме того, арсенал модулей пополнился модулем 5G, что актуально в виду появления сетей нового поколения, которые скоро запустят и в Украине. Осталась на месте защита корпуса по трем стандартам – IP68 (от пыли и воды), IP69K (высокотемпературное мытье под давлением), MIL-STD-810G (стандарт армии США, предусматривающий защиту от последствий падений с небольшой высоты).

DOOGEE S90Pro обладает полным набором съемных модулей, поднимающих функционал смартфона на кардинально новый уровень. Помимо съемного модуля 5G, пользователям доступен модуль рации, дополнительный аккумулятор, камера ночного виденья и даже профессиональный геймпад.

Ну и самое главное – съемные модули, которые поднимают функциональность смартфона на кардинально новый уровень. Помимо нового 5G, пользователям доступен модуль рации, дополнительный аккумулятор, камера ночного виденья и профессиональный геймпад.

Прочие характеристики S90Pro: 6 ГБ оперативной памяти, 6,21-дюймовый дисплей, мощный аккумулятор на 5050 мАч, двойная основная камера (16Мп+8Мп).

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"Младшая" модель DOOGEE S40 позиционируется как один из самых доступных смартфонов в защищенном корпусе с поддержкой NFC.

Эта модель также впервые дебютировала на выставке MWC2019 в Барселоне, где была замечена благодаря удачному сочетанию защищенного одновременно по трем стандартам (IP68, IP69K и MIL-STD-810G) корпуса, последней версии Android 9.0 и модуля NFC.

Изначально эта новинка была представлена в версии с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Однако недавно производитель заявил о выходе новой версии DOOGEE S40 – с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

Автономность также сильная сторона модели, ведь производитель поставил очень мощный аккумулятор емкостью 4650 мАч. Этого хватит на 2 дня умеренных нагрузок.

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На данный момент DOOGEE S40 уже доступен официально в Украине по цене 3499 гривен либо $135 в сети магазинов ТТТ (Территория твоей техники), а также других официальных партнеров DOOGEE.

Глобальные продажи DOOGEE S90Pro также стартовали. Стоимость новинки - $279. О том, как скоро появится эта модель официально в Украине, будет сообщено дополнительно.

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