В четверг, 25 июля, в Соломенском районе Киева произошла трагедия. Известно, что на улице Выборгской из окна хостела выпрыгнул мужчина, передает "Информатор".

На место происшествия сразу вызвали "скорую" и полицию, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался еще до приезда медиков.

По предварительной информации, мужчина упал с четвертого этажа на территорию общежития и получил множественные травмы. Предполагают, что это был суицид.

Отмечается, что погибший снимал комнату на четвертом этаже и по неизвестным причинам решил свести счеты с жизнью. Также, в тот же вечер у погибшего был приступ эпилепсии. На месте работала следственно-оперативная группа, которая детальнее разберется в случившемся.

Ранее сообщалось, что под Харьковом солдат застрелился из автомата, а также пенсионер выбросился из окна многоэтажки.