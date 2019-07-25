В Киеве из окна выбросился больной мужчина [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, в Соломенском районе Киева произошла трагедия. Известно, что на улице Выборгской из окна хостела выпрыгнул мужчина, передает "Информатор".
На место происшествия сразу вызвали "скорую" и полицию, однако спасти пострадавшего не удалось. Мужчина скончался еще до приезда медиков.
По предварительной информации, мужчина упал с четвертого этажа на территорию общежития и получил множественные травмы. Предполагают, что это был суицид.
Отмечается, что погибший снимал комнату на четвертом этаже и по неизвестным причинам решил свести счеты с жизнью. Также, в тот же вечер у погибшего был приступ эпилепсии. На месте работала следственно-оперативная группа, которая детальнее разберется в случившемся.
Ранее сообщалось, что под Харьковом солдат застрелился из автомата, а также пенсионер выбросился из окна многоэтажки.
по теме
Под Киевом женщина подорвалась на гранате
В селе Крюковщина Киевской области произошел жуткий инцидент
В Киеве девушку вывезли в лес и жестоко избили
Известно, что злоумышленники пытались завладеть ее деньгами
В Киеве мужчина пытался утопить пенсионерку
Не раздеваясь мужчина зашел в воду и начал ее душить
В Киеве мужчина изрезал подругу
По предварительной информации, конфликт между ними произошел на почве ревности
В Киеве мужчину выбросили из окна (фото)
В воскресенье, 21 июля, в Киеве на улице Оростительной, 3 случилось происшествие