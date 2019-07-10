В среду, 10 июля, в Киеве в Дарницком районе произошел жуткий инцидент. Известно, что с балкона своей квартиры выпрыгнул пожилой мужчина. Об этом сообщает "Информатор".

СМИ сообщает, что от полученных травм пенсионер скончался на месте.

О произошедшем в скорую помощь и полицию сообщил житель квартиры на втором этаже. Он проснулся он громкого звука, выглянул в окно и обнаружил тело соседа на асфальте.

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Погибший выпрыгнул с балкона 5 этажа на асфальт около соседнего подъезда. Медики ничем не могли помочь мужчине. На момент смерти ему было около 70 лет.

Около тела погибшего правоохранители обнаружили записку, в которой мужчина просил никого не винить в случившемся и сообщить обо всем сыну, оставив его номер.

Раньше сообщалось о том, что мужчина и женщина в порыве страсти рухнули с 9 этажа. А также парень покончил жизнь самоубийством из-за плохой оценки.