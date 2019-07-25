Известной российской телеведущей запретили въезд в Украину [ Редактировать ]
Известной российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину на ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает "Детектор медиа".
"На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.
Ранее сообщалось, что в Украину не пустили известного комика.
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