Известной российской телеведущей Дане Борисовой запретили въезд в Украину на ближайшие три года. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины, передает "Детектор медиа".

"На сегодня запрашиваемому вами лицу запрещен въезд в Украину сроком на три года", - говорится в сообщении. В ведомстве также добавили, что такие меры были приняты в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что в Украину не пустили известного комика.