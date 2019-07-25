Собака помогла хозяину сорвать крупный джекпот [ Редактировать ]
В Америке мужчина по имени Мойсес Дуарте сорвал крупный джекпот благодаря своей собаке. Об этом сообщает UPI.
Известно, что мужчина завозил к сестре собаку породы ши-тцу и по пути забежал в магазин, где купил лотерейный билет Red Hot Million за 10 долларов, который принес ему выигрыш в миллион долларов.
По словам мужчины, он сорвал джекпот благодаря собаке, которая принесла ему удачу. "Когда я увидел сумму денежного приза, я не мог поверить своим глазам, - признался американец. - Я бы и не купил лотерейный билет, если бы не повез пса к сестре", - сказал Мойсес Дуарте.
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