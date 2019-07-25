Небезпечний літак. Boeing зупинить випуск лайнерів моделі 737 MAX, які потрапляли в авіакатастрофи, - повідомляє американська преса.

Які з ними проблеми? І чи літають ці лайнери в Україні? Дмитро Анопченко розбирався в ситуації.

Впливова Wall Street Journal дізналася зі своїх джерел - Boeing призупиняє виробництво моделі, яку до цього вважали найсучаснішою, - 737 MAX. Середньомагістральний, суперекономічний - адже використовує менше пального, ніж попередні моделі... Щоб придбати його - авіакомпанії в чергу записувались! А потім сталися трагедії.

У березні цього року розбився "Боїнг", що летів із Аддис-Абеби в Найробі. Тоді загинули 157 людей.

Ще раніше, в жовтні минулого року, такий самий "Боїнг" упав у море після того, як вилетів із Джакарти. Загинули всі 189 людей на борту. Експерти кажуть про проблеми з програмним забезпеченням (це ще можна виправити) і прорахунки конструкторів (а от це вже набагато серйозніше).

Дві катастрофи за півроку - достатньо для того, щоб зупинити польоти цих літаків. Заборону спочатку запровадили у Європі, згодом - долучилися Сполучені Штати. Літаки простоюють в аеропортах і збитки авіакомпаній уже зараз обчислюються мільйонами, а сам "Боїнг" втратив майже 5 мільярдів доларів! І от - закономірний підсумок.

Якщо заборону на польоти 737 MAX не знімуть (а, схоже, цього не буде), виробництво зупинять, - пише сьогодні The Wall Street Journal. І пояснює - у планах "Боїнга" було випускати шість десятків нових лайнерів щороку, але авіакомпанії почали масово відмовлятися від контрактів, і щоб не ризикувати - просто скасовують рейси, які мав виконувати МАХ.

У штатах одна тільки United Airlines (а вона хвалилася закупками "Максів") скасувала 1300 рейсів у липні, близько 2 тисяч у серпні, майже 3 тисячі - в осінні місяці...

У Дежравіаслужбі нам сьогодні повідомили, що заборона на польоти - чинна. "Боїнг" цієї моделі ще з березня не може перевозити пасажирів в Україну. А їх використовували для польотів у вітчизняні аеропорти і Turkish Airline, і flydubai, і польський LOT, і мала почати використовувати МАУ.

Тож небезпеки для нас із вами немає. А "Боїнгу" доведеться щось змінювати - і кардинально.