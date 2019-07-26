Ани Лорак на красной дорожке засветила пышную грудь (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак, вышла на красную дорожку в Баку в прозрачном наряде и засветила пышную груд. Фото артистка показала на своей странице в Instagram.
На снимке Лорак стоит на красной дорожке напротив баннера в белом платье. Она сделана из белого прозрачного кружева, зафиксированного с помощью полужесткого "скелета".
Верх изделия выполнен в виде корсета с круглыми чашками, отделанного кружевом. Шлейки платья свободно спускаются с плеч на руки звезды.
Поклонники Лорак назвали ее наряд "самым лучшим", и отметили, что звезда выглядит в нем "божественно".
Публикация от Ани Лорак (@anilorak)
Ранее сообщалось о том, что бывший супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, с которым они расстались в конце января этого года, поделился с подписчиками видео с новой возлюбленной. А также Каролина опубликовала в своем Instagram свежее фото, где продемонстрировала смену имиджа.
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