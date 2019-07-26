У Украины ужасный имидж, но украинцы сами должны перестать ассоциировать страну с негативными вещами. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, пишет "Европейская правда".

Также посол высказал свое мнение о коррупции в Украине, Мингарелли считает, что не нужно создавать связь между этим словом и Украиной.

"Дело в том, что у Украины сейчас - ужасный имидж. Вам и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами, вроде "коррупции, коррупции и коррупции вокруг". Ведь Украина на самом деле намного привлекательнее, чем тот имидж, который вокруг нее сейчас сформировался", - сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что в ЕС призвали Россию сохранить ракетный договор.