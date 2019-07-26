В Харькове администрация ТЦ "Барабашово" заявила о провокациях, которые готовятся на территории торговой площадки. Для урегулирования конфликта на место выехали сотрудники полиции.

"Из информированных источников стало известно, что на ТЦ "Барабашово" со стороны так называемых "инициативных групп" готовятся силовые провокации, цель которых - дестабилизация ситуации на территории торгового центра с последующим рейдерским захватом административных зданий", - говорится в сообщении.

Также администрация ТЦ добавила, что в конфликте намерены участвовать молодые люди из соседних регионов, у которых могут быть слезоточивый газ, взрывпакеты и оружие. О произошедшем представители "Барабашово" сообщили в полицию.

В пресс-службе "главка" данное заявление подтвердили. На место выехали представители Киевского и Московского райотделов, сейчас они работают над урегулированием конфликта. По данным собственных источников NewsRoom, в одной из машин уже нашли нож, телескопическую дубинку, шокер и пневматическое оружие