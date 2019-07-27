28 июля, в Украине отмечают День ангела Владимира, а приурочена эта дата ко дню памяти великого киевского князя. Этот мужчина сильно почитается в обществе, поскольку именно он, как считается, крестил Русь.

Именно князь Владимир Великий стал покровителем для всех мужчин с этим именем. В переводе со славянского Имя Владимир означает "владеющий миром", или вариант имени Вальдемар - славный властитель (герм.).

Кстати, именины Владимира мы празднуем несколько раз в году: 1 февраля - священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий, 4 июня - мученик Иоанн-Владимир, князь Сербский, 28 июля - равноапостольный великий князь Владимир (во Святом Крещении Василий), 29 августа - мученик иерей Владимир и его брат Борис, 17 октября — благоверный князь Владимир Ярославич Новгородский.

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За крещение Руси князь Владимир и почитается Церковью как равноапостольный святой.

У князя Владимира в целом было 12 сыновей и еще усыновленный сын князя Ярополка – Святополк. Все они были князьями в важных центрах Руси.

Умер Владимир 15 июля 1015 в селе Берестово под Киевом, а похоронили его в светлице в Десятинной церкви при огромном количестве присутствующих. Чтить память святого Владимира начали уже в XI веке, однако только в XIII веке происходит общецерковная канонизация и зачисление князя к лику святых.

День Владимира: как отмечают в Украине

Обычно в этот День поздравляют всех Владимиров с днем рождения. Также принято молиться иконе святого Владимира, которую можно встретить в любом храме. Всего таких икон существует множество, а какому из образов молиться, зависит от желания верующего.

Приметы в день Владимира

Украинцы верят в магическую силу святых дат, а День памяти князя Владимира - не исключение. 28 июля считают:

Что нельзя работать в праздник, это грех и небогоугодное дело.

Всегда в День памяти Владимира Красно Солнышко тепло и ясно.

Если с утра пошел дождь, то он освятил и землю и людей, попавших под него и обязательно после дождя весь день будет солнечно и тепло.

Нельзя работать в поле, ведь по просторам беснуются злые духи, которых прогнал Владимир из домов украинцев.

Плохой приметой считают уборку и домашние хлопоты.

Девушкам категорически нельзя работать, надо хорошо отдохнуть, все мелкие поручения должны в этот день выполнять мужчины.

Нельзя пить алкоголь и сквернословить, это призывает злых духов обратно.

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