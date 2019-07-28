В Киеве таксист "слетел" с дороги и врезался в столб [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 июля, в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло ДТП. Авария случилась с участием автомобиля Volkswagen. Машина службы такси съехал с дороги и влетел в фонарный столб. Отмечается, авария обошлась без пострадавших, передает "Информатор".
По предварительной информации, водитель не справился с управлением, задел фонарный столб и, пытаясь объехать другой автомобиль, остановился на тротуаре.
Сам водитель отказался комментировать произошедшее. По внешним признакам он выглядел трезвым, однако находился в шоковом состоянии.
Водитель остался невредимым, так как в салоне машины сработали подушки безопасности. Детали происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Львовом автомобиль врезался в поезд, а также в Харькове полицейские сбили на переходе женщину с ребенком.
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