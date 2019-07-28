Пассажиры, которые ехали по маршруту №1 по улице Белякова в Мелитополе, были удивлены повышением стоимости проезда вдвое от водителя.

Из-за неожиданного повышения тарифов в салоне автобуса начался скандал. Маршрутчик, обхамив пассажиров, вернул прежние цены.

Очевидцы инцидента написали об этом в соцсети и сообщила, что с жалобой на действия водителей пассажиры обратились к владельцу маршрута.

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