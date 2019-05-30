В четверг, 30 мая, под Мелитополем, на Запорожской трассе, на повороте в сторону Семеновки водитель грузовика сбил насмерть пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, передает golos.ua.

По словам очевидцев, мужчина шел по обочине. Но, увидев грузовик, побежал на дорогу.

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Грузовик, сбивший мужчину, был из Одесской области.

Сообщается, что погибшему было 38 лет.

Ранее сообщалось, что в Днепре Ford сбил велосипедиста, а также под Кропивницким банда угнала авто вместе с владельцем.