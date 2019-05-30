Под Мелитополем грузовик переехал мужчину [ Редактировать ]
В четверг, 30 мая, под Мелитополем, на Запорожской трассе, на повороте в сторону Семеновки водитель грузовика сбил насмерть пешехода, перебегавшего дорогу в неположенном месте, передает golos.ua.
По словам очевидцев, мужчина шел по обочине. Но, увидев грузовик, побежал на дорогу.
Грузовик, сбивший мужчину, был из Одесской области.
Сообщается, что погибшему было 38 лет.
Ранее сообщалось, что в Днепре Ford сбил велосипедиста, а также под Кропивницким банда угнала авто вместе с владельцем.
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