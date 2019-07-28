Від президента України вимагають втрутитись у ситуацію з підрахунком голосів на Донеччині. До глави держави звернулись кандидати в народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя". Вони заявляють про масові фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі. Більше - у матеріалі.

Захистити голоси виборців. З таким проханням кандидати в народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" Олег Погодін, Валерій Коновалюк та Сергій Третьяков звернулись до президента України Володимира Зеленського.

Масштаби фальсифікації виборів на Донеччині були настільки великими, - що визначити переможця наразі неможливо, йдеться у заяві. Лише 21 липня, у день виборів на 52 окрузі зафіксували понад пів тисячі порушень. Аби відстояти вибір людей депутати звернулися до Донецького окружного адміністративного суду. Там вже відкрили справу через масовий підкуп виборців на окрузі. Тим часом ЦВК надіслала до суду документи, які свідчать, що члени окружної виборчої комісії відмовляються перераховувати голоси. Таким чином, грубо порушуючи свою ж постанову. Із 12 дільниць, на яких мав здійснитись перерахунок голосів, результати переглянули лише на одній. Кандидати в депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та їхні виборчі штаби фіксують тотальну бездіяльність правоохоронних органів та системні порушення виборчого законодавства членами комісії на 52-му окрузі.