Масштабні фальсифікації на 52-му виборчому окрузі: "Опозиційна платформа - За життя" звернулася до президента України [ Редактировать ]
Від президента України вимагають втрутитись у ситуацію з підрахунком голосів на Донеччині. До глави держави звернулись кандидати в народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя". Вони заявляють про масові фальсифікацій на 52-му виборчому окрузі. Більше - у матеріалі.
Захистити голоси виборців. З таким проханням кандидати в народні депутати від "Опозиційної платформи - за життя" Олег Погодін, Валерій Коновалюк та Сергій Третьяков звернулись до президента України Володимира Зеленського.
Масштаби фальсифікації виборів на Донеччині були настільки великими, - що визначити переможця наразі неможливо, йдеться у заяві. Лише 21 липня, у день виборів на 52 окрузі зафіксували понад пів тисячі порушень. Аби відстояти вибір людей депутати звернулися до Донецького окружного адміністративного суду. Там вже відкрили справу через масовий підкуп виборців на окрузі. Тим часом ЦВК надіслала до суду документи, які свідчать, що члени окружної виборчої комісії відмовляються перераховувати голоси. Таким чином, грубо порушуючи свою ж постанову. Із 12 дільниць, на яких мав здійснитись перерахунок голосів, результати переглянули лише на одній. Кандидати в депутати від "Опозиційної платформи - За життя" та їхні виборчі штаби фіксують тотальну бездіяльність правоохоронних органів та системні порушення виборчого законодавства членами комісії на 52-му окрузі.
по теме
Луганська область може залишитись без світла та тепла: співголова "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко звернувся до Ради безпеки
Луганська область може залишитись без світла та теплопостачання. Про це попереджає народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко. Каже, на Луганську теплоелектростанцію не завозять вугілля, необхідне для її роботи
Луганська область може залишитись без світла та тепла: Юрій Бойко звернувся до Ради безпеки з вимогою розібратись в ситуації
За словами народного депутата, співголови партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка, це може статись через те, що на Луганську теплоелектростанцію не завозять вугілля, необхідне для її роботи
Дострокові вибори у парламент: ЦВК опрацювала 100% електронних протоколів
Центральна виборча комісія опрацювала всі електронні протоколи на позачергових виборах до Верховної Ради. Тож, до парламенту проходять 5 партій
Фальсифікація виборів на Донеччині: в "Опозиційній платформі - За життя" відстоюватимуть кожен голос
Досі не порахували бюлетені з дільниць у 49 виборчому окрузі в Донецькій області
В "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні порушеннями при підрахунках голосів у фронтовій Мар’їнці
Уже другу добу не можуть порахувати бюлетені в Марінці. Жителі прифронтового містечка й без того змучені війною, а ще й процес підрахунку глосів гальмуєтьс
Підвищити пенсії та встановити мир: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко розповів про завдання політсили
Підвищити пенсії та встановити мир на Донбасі - це основні завдання, які ставить перед собою співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.