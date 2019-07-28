Людяно, але мирно було сьогодні у Києві. День Хрещення Русі відзначили у Києво-Печерській Лаврі. На урочистості зібралися сотні священнослужителів та тисячі вірян. Була там і наша Юлія Жешко. Усі подробиці - від неї.

Києво-Печерська Лавра. З девятої ранку тут святкують день Хрещення Русі. До служби долучились кількасот священослужителів та тисячІ вірян.

"Ми сьогодні приносимо щиру і смиренну благодарність Богу за те, що Господь сподобив нас бути нащадками тих людей, які прийняли хрещення. Та людина, яка любить Бога і свого ближнього є достойною вищого життя на небі. Хресту нашому Ісусу, якому слава і поклоніння на віки. Амінь", - говорить Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української православної церкви.

Святкуваня очолив Митрополит Київський та всієї України Онуфрій. Та прославляли сьогодні не лише Хрестителя Русі - князя Володимира. За рішенням синоду Української православної церкви, були канонізовані троє нових святих. За словами священослужителів - це унікальна подія.

"Ми сьогодні маємо державність. Тому що все почалося з князя Володимира. Ми сьогодні маємо культуру і все те, що свідчить про те, що ми народ цивілізований, народ дростойний похвали. Народ, який приніс у світову спільноту багато винаходів, великий прогрес і влив свої сили в думку, в науку", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Сьогодні буде прославлення святих трьох наших богословів. Рішенням священного синоду, єпископ Сильвестр Маніванський, Василій Бодаширський та Олександ Лаголів причислені до лику святих", - говорить Митрополит Антоній, керуючий справами Української православної церкви.

Отже, список святих, які моляться за Україну та її народ сьогодні поповнився. а віряни часто просять про особисте.

"О своих родителях, о своей семье и о своих детях. А с кем вы приехали? - С сыном".

"Каждая святыня в Лавре это настоящее событие. Сюда приходит множество людей. Это подтверждение церкви. А на самом деле люди пришли помолится вере святой, величеству праздника. Это последний штрих", - говорить "Віра істина канонічна об'єднує всі наші регіони від карпат до Криму і Донбусу".

За попередніми даними УПЦ, цьогоріч, у Хресній ході взяли участь біля трьохсот тисяч вірян з усієї країни. Чи складно було приймати таку кількість гостей - священики не зізнаються. Але запевняють - раді бачити кожного.

"Виликий і радісний день для нашої держави, для нашої держави, церкви і не лише. Для всього світу. Чим більше людей приходить, тим радісніше на душі. А для мене,як для єпископа - це велика нагорода. Хочеться сказати, Госоподи - я і діти, яких ти дав. І ви, шановні журналісти берете в цьому участь. Спочатку люди приходять дивитись на красоту, а потім ця краса переходить у віру. А коли людина збагачена вірою - для неї все можливо", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

По обіді, святкування 1031 річниці від дня Хрещення Русі завершилось. І вже без камер та глядачів, зібрався синод УПЦ, щоб обговорити поточні проблеми церковного життя.