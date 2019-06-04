Депутаты увеличат штраф за отказ везти льготников [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, Верховная Рада Украины приняла проект закона о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан, сообщает "Униан".
Законопроектом предлагается установить, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 150 необлагаемых минимумов доходов
"Особый общественный резонанс приобретают отдельные факты отказа в льготной перевозке участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны. При этом водители транспортных средств порочат честь и достоинство таких лиц, провоцируя социальный конфликт", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что замглавы АП рассказал подробности работы команды Зеленского.
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