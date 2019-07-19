В четверг, 18 июля, ушла из жизни народная артистка Украины, театральный педагог Валентина Зимняя. Об этом сообщает Национальный союз театральных деятелей Украины.

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"Печальная весть. Сегодня ушла из жизни Валентина Зимняя, народная артистка Украины, театральный педагог, которая поверила и дала дорогу в профессию многим артистам украинской театральной сцены", - говорится в сообщении.

Прощание с актрисой пройдет утром в субботу, 20 июля, в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

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