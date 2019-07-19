Умерла известная украинская актриса [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, ушла из жизни народная артистка Украины, театральный педагог Валентина Зимняя. Об этом сообщает Национальный союз театральных деятелей Украины.
"Печальная весть. Сегодня ушла из жизни Валентина Зимняя, народная артистка Украины, театральный педагог, которая поверила и дала дорогу в профессию многим артистам украинской театральной сцены", - говорится в сообщении.
Прощание с актрисой пройдет утром в субботу, 20 июля, в корпусе Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Ранее мы писали о том, что умерла популярная американская актриса.
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