Известный певец, автор песен и основатель группы Neville Brother Арт Невилл трагически скончался. Об этом пишет Fox News.

Мужчина также являлся трехкратным обладателем престижной музыкальной награды Grammy.

По словам менеджера музыканта, Невилл умер, находясь в собственном доме со своей женой Лоррейн.

Причина кончины музыканта не раскрывается. В то же время известно, что в последние годы его состояние здоровья постепенно ухудшалось. В том числе, он страдал от осложнений после операции на спине.

В 2018 году Невилл заявил о завершении музыкальной карьеры, после 60-летней творческой деятельности.

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