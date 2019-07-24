Скончался легендарный музыкант [ Редактировать ]
Известный певец, автор песен и основатель группы Neville Brother Арт Невилл трагически скончался. Об этом пишет Fox News.
Мужчина также являлся трехкратным обладателем престижной музыкальной награды Grammy.
По словам менеджера музыканта, Невилл умер, находясь в собственном доме со своей женой Лоррейн.
Причина кончины музыканта не раскрывается. В то же время известно, что в последние годы его состояние здоровья постепенно ухудшалось. В том числе, он страдал от осложнений после операции на спине.
В 2018 году Невилл заявил о завершении музыкальной карьеры, после 60-летней творческой деятельности.
Ранее мы писали о том, что российский боксер умер после боя.
по теме
Российский боксер умер после боя
В США скончался российский боксер полусреднего веса
Умер актер из бондианы Дэвид Хедисон
На 93 году ушел из жизни легендарный актер из фильма о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
Умер легендарный советский актер
На 61-м году ушел из жизни легендарный советский актер Денис Кмит
Умерла звезда "Мстителей"
На 92 году жизни умер легендарный актер театра, кино и телевидения Фредди Джонс
Отец отдал жизнь за ребенка
В США в штате Флорида 46-летний Томас Закревски отдыхал на пляже вместе с супругой и дочерью