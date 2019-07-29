Под Кировоградом поезд насмерть переехал мужчину [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 июля, мужчина попал под поезд. Об этом сообщает "УНН".
Известно, что трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции в Александрийском районе Кировоградской области.
Тело мужчины на железнодорожном полотне обнаружили местные жители. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему - 35 - 40 лет.
Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).
Ранее сообщалось, что украинского туриста зверски убили во время похода.
по теме
В страшном ДТП под Одессой погибли четыре человека
В четверг, 18 июля, в страшном ДТП под Одессой на трассе Одесса-Рени столкнулись автомобиль и грузовик
Под Харьковом поезд переехал мужчину
Под Харьковом поезд переехал мужчину, в результате чего он скончался в больнице
Ушла из жизни легендарная актриса
На 76 году из жизни ушла легендарная актриса Расси Тейлор
Украинского туриста зверски убили во время похода
В ЮАР во время восхождения на гору в Национальном парке Столовая гора зарезали украинского туриста
Стрілянина у Нью-Йорку: загинула людина
За даними ЗМІ, серед них дитина. Шестеро постраждалих в лікарні у критичному стані