В воскресенье, 28 июля, мужчина попал под поезд. Об этом сообщает "УНН".

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Известно, что трагедия произошла недалеко от железнодорожной станции в Александрийском районе Кировоградской области.

Тело мужчины на железнодорожном полотне обнаружили местные жители. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего. На вид ему - 35 - 40 лет.



Информацию по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта).

Ранее сообщалось, что украинского туриста зверски убили во время похода.