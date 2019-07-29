В Киеве на станции метро погиб человек

В Киеве на станции метро "Золотые Ворота" погиб человек. Об этом сообщает "УНН".

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Известно, что в 12:15 на станции заметили бригаду медиков и правоохранителей, стоявших над телом погибшего человека, накрытым полиэтиленовым пакетом.



Позже в дежурной части Управления полиции в метрополитене подтвердили гибель человека. "Человек, к сожалению, умер. Ему стало плохо", - сказали в дежурной части.

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