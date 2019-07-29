Всі споживачі мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Не переплачувати за газ і тепло закликає Сергій Каплін. На своїй сторінці у Фейсбуці політик нагадав: усі споживачі мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Адже Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову Кабміну про підвищення тарифів ще у 2016 році. Щоб не платити зайвого, на думку Капліна, слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги. А в разі відмови в перахунку - судитися.
"Я ще раз хочу заявити, що ціни на газ для населення завищені мінімум в 3-4 рази. І українська держава має можливості постачати найдешевше паливо, найдешевше тепло в світі для українських громадян. Бо ми треті в Європі за розвитком і видобутком газу, який повинен згідно чинного законодавства використовуватися на потреби населення. Хочу заявити, що достатньо рішення уряду". - говорить Сергій Каплін, народний депутат.
по теме
Зеленский назначил внештатного советника: кто им стал
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником Владимира Бородянского
Втручання у вибори в Америці продовжать розслідувати під іншим кутом - журналіст-розслідувач Джон Соломон
Погляд з Вашингтона. Відомий американський журналіст-розслідувач Джон Соломон став на цьому тижні ньюзмейкером і для США і для України
США вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів
Сполучені Штати вітають Україну з проведенням демократичних парламентських виборів. Заяву Державного департаменту оприлюднило на своїй сторінці у фейсбуці посольство України у США
Газ для населения: названа новая цена
Во вторник, 23 июля, в Кабинете министров Украина заявили, что в августе цена газа для населения снизится
Підтримати селян та не допустити продаж землі: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зустрівся з аграріями Запоріжжя
Чому людей лякають вимоги МВФ відкрити ринок землі?