Не переплачувати за газ і тепло закликає Сергій Каплін. На своїй сторінці у Фейсбуці політик нагадав: усі споживачі мають право вимагати перерахунку тарифів за останні 3 роки. Адже Окружний адмінсуд Києва визнав незаконною постанову Кабміну про підвищення тарифів ще у 2016 році. Щоб не платити зайвого, на думку Капліна, слід написати заяву на адресу підприємства, що надає послуги. А в разі відмови в перахунку - судитися.

"Я ще раз хочу заявити, що ціни на газ для населення завищені мінімум в 3-4 рази. І українська держава має можливості постачати найдешевше паливо, найдешевше тепло в світі для українських громадян. Бо ми треті в Європі за розвитком і видобутком газу, який повинен згідно чинного законодавства використовуватися на потреби населення. Хочу заявити, що достатньо рішення уряду". - говорить Сергій Каплін, народний депутат.