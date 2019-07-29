Як пакистанський журналіст прославився на весь світ? Чому у Вірменії після вихідних сухого місця не лишилося? І хто така "рожева бандитка", на яку полює ФБР? Про це та інше - в нашому огляді.

У Німеччині двоє чоловіків - гід і його клієнт - застрягли в підтопленій печері. Туди вони напередодні вирушили на екскурсію. Утім після зливи - усередині сильно піднялася вода і вибратися назовні - мандрівники самотужки вже не змогли. Застрягли за 600 метрів до виходу з підземної галереї. Там розгорнули рятувальну операцію. Спорядили понад вісімдесят надзвичайників. Ті спочатку передали заручникам теплі ковдри та їжу. Відтак почали вже їх визволяти. Першим на поверхню вивели провідника. Туриста - трохи згодом.

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Майже чотири тонни кокаїну на катері в Карибському морі перехопила влада Панами. Судно прямувало з Південної Америки до США. На борту було п'ятеро колумбійців. Їх заарештували. Драгдилерів тут затримують уже не вперше. Через Мексику й країни Центральної Америки традиційно проходить велика частина наркотичних речовин із Південної Америки у США.

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ФБР серйозно взялося за пошуки "рожевої бандитки". За інформацію про місце її перебування обіцяють 10 тисяч доларів. Протягом минулого жінка пограбувала 4 банки. При цьому жодного разу навіть не погрожувала зброєю: просто підходила до робітника фінансової установи із запискою, у якій вимагала видати їй гроші. І щоразу банкноти складала в рожеву сумочку. За це й отримала призвисько.

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Королівська редактура. Герцогиня Сассекська Меган Маркл стала першою запрошеною редакторкою журналу Vogue за усю його 103-річну історію. Вона взяла участь у створенні палітурки номера. На ній світлини 15 жінок, "які змінили світ". Усіх героїнь особисто відібрала герцогиня. На обкладинці є і 16 слот у вигляді дзеркала. Він, як задумала Меган, демонструє, що кожна читачка також по-своєму змінює світ на краще.

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З епіцентру подій. У Пакистані кореспондент одного з телеканалів зробив репортаж про повінь, стоячи по горло у воді. Під час включення ледве мікрофон не втопив. Такий оригінальний виклад подійшвидко поширився у мережі. А журналіст став справжньою зіркою серед мільйонів інтернет-користувачів.

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У боснійському місті Мостар відбулися чергові змагання зі стрибків із мосту в річку Неретву. Такі турніри проводять тут майже півтисячі років. Залежно від рівня води у Неретві висота прольоту варіюється від двадцяти чотирьох до 30 метрів. Вода в річці рідко прогрівається вище за 14 градусів за Цельсієм. Але це лише додає змаганям гостроти. Подивитися на сміливців з'їжджаються тисячі туристів з усього світу. А успіхи учасників оцінюють заслужені спортсмени попередніх поколінь.

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Свято Вар-да-вар відзначили у Вірменії. Цього дня за традицією усі обливають один одного водою. В язичницькі часи обряд пов'язували з богинею родючості Астгік. За християнства його приурочили до традиції очищення. Але учасники, вочевидь, переважно просто радіють можливості подуркувати. Цьогоріч до Вардавару влаштували ще й генеральне прибирання парламенту: з будівлі винесли й почистили килими.