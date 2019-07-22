Уже с начала новой недели астрологи прогнозируют успех и удачу некоторым знакам зодиака. Счастливчиками новой недели станут Овны, Раки и Стрельцы. Не повезет Водолеям, Весам и Рыбам.

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Овен

Представители Овнов станут главными счастливчиками недели. Перед ними откроются новые двери и появится сила покорять неизведанные вершины. Звезды и дальше будут продолжать менять в лучшую сторону жизнь Овнов. На этой неделе есть большая вероятность перейти на новую работу и встретить любовь всей своей жизни.

Рак

Ракам на новой неделе будет везти во многом, особенно - во взаимоотношениях с коллегами. Рекомендуется правильно подавать себя и рекламировать, так хорошие результаты не заставят себя долго ждать. Также у Раков в этот период возможны заключения деловых контрактов и завязывание новых финансовых взаимоотношений.

Стрелец

Очень благоприятная ситуация на этой неделе будет у Стрельцов. Их ожидает улучшение финансового положения. Представителям этого знака будет везти в любовных делах. Астрологи рекомендуют в этот период заключать сделки, скорее всего они окажутся выгодными.



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