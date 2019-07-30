Джиджи Хадид удивила снимком в душе [ Редактировать ]
Популярная супермодель Джиджи Хадид снялась в пикантном образе на пляже в душе. Снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.
Звезда выбрала для снимка черный купальник с лифом в спортивном стиле и бикини. Образ звезда дополнила черно-белым платком и небольшими украшениями. Так, практически за час фото собрало более миллиона "лайков".
Также мы писали о том, что британская модель Деми Роуз ошарашила поклонников снимком в откровенном купальнике. Новым фото звезда поделилась на своей странице в Instagram. На фото модель продемонстрировала свою фигуру на балконе с невероятным видом на архитектуру и природу.
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