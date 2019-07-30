Кличко обратился к Зеленскому [ Редактировать ]
Глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэр города Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после того, как глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко потерял контроль над столицей. Соответствующее видеообращение появилось на странице Виталия Кличко в Facebook.
По словам мэра столицы, все, что наговорил Богдан полная чушь и не компетентность.
"Но я обращаюсь к президенту. Владимир Александрович, с полным уважением к вам, если власть будут представлять такие лживые непрофессионалы, как Андрей Богдан, то о каких новых стандартах мы можем говорить в политике?", - отметил глава КГГА.
Также Кличко отметил, что Киевсовет работает прозрачно и эффективно.
"Если коротко, Киевсовет работает прозрачно и эффективно, без "смотрящих" - языком руководителя вашего офиса. Второе, я не руководителем БПП. Третье - кому предлагали деньги? Фамилии, кто, зачем? Какие-то сплетни - это безосновательная ложь. И также манипуляция законами и Конституцией - все это смотрит вся Украина и наши международные партнеры. Разве это уровень руководителя офиса главы государства?", - заявил он.
Также Виталий Кличко отметил, что не держится "за кресло" и "должность".
"И последнее, я не борюсь за кресло. Мне не нужна должность. Я борюсь за наш город, за страну, за самоуправление, киевлян. За возможность выбирать человека ответственного исключительно перед киевлянами", - заявил мэр столицы.
Ранее сообщалось, что Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области.
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