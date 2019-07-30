Зеленский сменил начальника СБУ в Черкасской области [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Управления Службы безопасности в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.
"Освободить Бойко Олега Владимировича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в указе №559/2019.
Следующим указом Зеленский назначил начальником СБУ в Черкасской области Сергея Анатолиевича Ходунова.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил внештатного советника.
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