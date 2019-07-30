Задержание российского танкера: Россия направила ноту [ Редактировать ]
Генеральное консульство России в Одессе направило в Министерство иностранных дел Украины ноту с требованием прояснить ситуацию вокруг ареста российского танкера NEYMA. Об этом сообщают российские СМИ.
По словам пресс-аташе дипломатической миссии Дениса Голенко, Россию пока не уведомили об аресте танкера.
"Пока не уведомляли (об аресте - ред.). Генеральное консульство в Одессе направило в МИД ноту с просьбой прояснить ситуацию. Ответа до настоящего времени не последовало", - заявил он.
Напомним, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер. Группой военных прокуроров, пограничников и следователей СБУ на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из суда, записи радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов.
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