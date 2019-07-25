Украина отпустила российских моряков с танкера домой [ Редактировать ]
Моряки задержанного в Измаиле российского танкера Nika Spirit возвращаются домой. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Украине российским СМИ.
Известно, что само судно остается на Украине.
"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сообщил российский дипломат.
Пока неизвестны остальные подробности произошедшего. Членов экипажа допросили, потом их отпустили.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. А также в России отреагировали на задержание Украиной танкера.
по теме
В Славянске националисты, нанятые "Батькивщиной", напали на Наталию Королевскую
В Славянске напали на Наталию Королевскую
Зеленский назначил замглавы Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Слядневу заместителем председателя Службы внешней разведки Украины
Досрочные выборы: ЦИК осталось обработать 0,03% протоколов
Центризбирком обработал 99,7% протоколов
Дело Маркива: Зеленский провел важный разговор
Зеленский провел телефонный разговор с Джузеппе Конте
Выборы в Раду: от 41 окружной комиссии приняты протоколы с "мокрыми печатями"
Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы об итогах голосования уже от 41 окружной комиссии