Моряки задержанного в Измаиле российского танкера Nika Spirit возвращаются домой. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Украине российским СМИ.

Известно, что само судно остается на Украине.

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"Экипаж отправляется домой, судно остается в Измаиле", - сообщил российский дипломат.

Пока неизвестны остальные подробности произошедшего. Членов экипажа допросили, потом их отпустили.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. А также в России отреагировали на задержание Украиной танкера.