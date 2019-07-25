Украина задержала российский танкер [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, СБУ задержала российский танкер NEYMA. Об этом говорится Facebook ведомства.
"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер NIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицировано как уже известный танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива", - говорится в сообщении.
"Сейчас группой следователей СБУ, военных прокуроров и пограничников на задержанном танкере закончено санкционированные украинским судом следственные действия - обыск с целью установления фактических обстоятельств дела, изъятие документов из судна, записей радио переговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допрошены члены судокоманды, изъяты документы необходимые для установления истины в производстве", - сообщили в СБУ.
Там уточнили, что судно признано вещественным доказательством, готовится ходатайство о его аресте
Отмечается, что следствие установило, что с целью сокрытия причастности к блокированию кораблей россияне изменили танкеру NEYMA название на NIKA SPIRIT.
Ранее мы писали о том, что в США намерены ввести новые санкции против России.
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