Из-за непогоды в Украине остались без света 53 населенных пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Госудаственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"По состоянию на 7 ч. 31 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 53 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 44, Одесская - 4, Запорожская - 2, Луганская - 2, Киевская - 1 ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Раньше сообщалось о том, что 29 июля в Киеве пронесся ураган и шел проливной дождь. А также смотрите, чего ждать в последний день августа.