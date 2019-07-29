Апокалипсис в Киеве: полгорода оказалось под водой [ Редактировать ]
В понедельник, 29 июля, в Киеве пронесся ураган и шел проливной дождь. Пешеходы не могли в прямом смысле выйти на улицы, а автомобили проехать.
А вот как выглядят последствия этого стихийного бедствия:
Публикация от Артём Антоненко (@temkaantonenko)
Напомним, это лето в Киеве не дает расслабиться горожанам и гостям столицы.Стабильно раз в неделю в столице царствует непогода.
В Киеве мощный ливень затопил улицы . Мощная молния убила 33 человека.
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