В понедельник, 29 июля, в Киеве пронесся ураган и шел проливной дождь. Пешеходы не могли в прямом смысле выйти на улицы, а автомобили проехать.

А вот как выглядят последствия этого стихийного бедствия:

Напомним, это лето в Киеве не дает расслабиться горожанам и гостям столицы.Стабильно раз в неделю в столице царствует непогода.

В Киеве мощный ливень затопил улицы . Мощная молния убила 33 человека.