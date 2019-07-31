Зеленский озвучил первое требование от нового генпрокурора [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы назвал первую задачу нового генерального прокурора, сообщает пресс-служба главы государства.
Участники встречи пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.
"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача - менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - сказал президент.
Также он уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.
Ранее Зеленский дал ответ, когда назначат нового генпрокурора.
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