В среду, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкассы назвал первую задачу нового генерального прокурора, сообщает пресс-служба главы государства.

Участники встречи пожаловались на работу прокурора области Сергея Овчаренко.

"Мне сейчас сложно что-то говорить о прокуроре. Во-первых, я не знаю этого человека. Во-вторых, мы назначим нового генерального прокурора. Это будет, когда появится новая Верховная Рада. И это ему задача - менять всех прокуроров. Пусть генеральный прокурор разбирается с этим вопросом", - сказал президент.

Также он уточнил, что в его полномочия не входит назначение и увольнение местных прокуроров.

Ранее Зеленский дал ответ, когда назначат нового генпрокурора.