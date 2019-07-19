Когда назначат нового генпрокурора: Зеленский дал ответ [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, сообщает пресс-служба главы государства.
"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", - заявил Зеленский.
Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.
по теме
Зеленский подписал указ о дорожных работах
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог,
Внеочередное заседание парламента: Парубий обвинил Зеленского в создании "шоу"
Глава Верховной Рады Андрей Парубий назвал инициативу президента Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания парламента предвыборным "шоу"
Незаконное обогащение: Зеленский предложил новый закон
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о конфискации незаконных активов топ-чиновников
У Зеленского заявили о сокращение министерств и ведомств
В среду, 17 июля, во время брифинга в Офисе президента сделали заявление
Зеленский уволил более 20 глав райгосадминистраций
Во вторник, 16 июля, президент Владимир Зеленский уволил 22 глав районных государственных администраций