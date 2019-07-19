В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте. Об этом он сказал на встрече с представителями деловых кругов Китая, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы подтверждаем реформу судебной системы и антикоррупционных органов. С 5 сентября начнет работу Высший антикоррупционный суд. После формирования большинства в новом парламенте появится кандидатура нового генпрокурора", - заявил Зеленский.

Он добавил, что "мы сможем на деле защищать инвесторов от влияния правоохранительных органов".

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий жестко отреагировал на требования президента Украины Владимира Зеленского о проведении внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Соответствующий пост спикер опубликовал на своей странице в популярной социальной сети.